Encore un petit scandale sans importance

Ce n’est pas une si petite candidate que cela, elle joue son jeu dans le dispositif.

Appporter comme en 2017 des voix à Macron ou son homologue au second tour si l’extrême-droite réussit à faire voter en nombre suffisant au 1er tour pour un de ses candidats (mais lequel prendre au sérieux ?) nos concitoyens en les convainquant de prendre un bulletin contre leurs intérêts.

Afin d’éviter le véritable danger pour la droite et l’extrême-droite qui vient d’une union populaire en parvenant à nouveau à leur faire croire que l’immigration et l’islam sont la clef de tous les problèmes et solutions.

Cela devient difficile à avaler pour quiconque. C’est pour cela que Zemmour a du mettre cette fois-ci une double dose.

C’est bien commode pour semer la confusion et opposer les salariés entre eux et les diviser en tentant de faire oublier que ce sont quand même les politiques publiques de la droite (LREM/LR/UMPS/UDIMODEM) qui nous ont mis dans cette situation.

Est-ce que cela va marcher une troisième fois ?

Parce que l’intérêt de nos concitoyens vu les performances et les résultats de ceux cités plus haut depuis 30 ans, du côté de la démocratie, de l’économie et de la justice sociale, du fonctionnement des service publics etc..ce serait plutôt de se donner les moyens d’une union populaire au second tour en votant LFI au 1er.

Rien à craindre , Pécresse n’en sera pas.