Enquête : Qui a tué François Fillon ? (BFM TV)

Il s’est tué lui-même en se laissant griser par les résultats de la primaire et surtout en laissant les cathos cintrés et revanchards de la Manif pour Tous occuper le devant de la scène, dont la sinistre Valérie Boyer qui allait de plateau télé en plateau télé annoncer le retour de l’ordre moral et de la schlage pour le peuple, contrepartie nécessaire et somme toute légitime aux passe-droits et autres réductions d’impôts indispensables au redressement du pays que Fillon avait promis à la bourgeoisie, et le premier communiant de cordée Jérôme Chartier qui a stratégiquement déclaré la fin de la sécu - pardon, de la "médecine de confort", comme on dit à Versailles entre gens de bonne société - dès le début de la campagne présidentielle, contribuant ainsi à couper définitivement Fillon des classes populaires et des classes moyennes qui permettent (accessoirement) de remporter les élections.