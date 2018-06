Entrevue cette fois-ci honnête avec NDA

@Hieronymus



NDA a une stratégie consistant à rassembler sur la base d’un projet pour le pays. L’objectif ce n’est pas un siège au parlement européen pour assurer un salaire la durée d’un mandat. L’objectif n’est pas de capter le dépit (et la colère) de toute une partie des Français pour in fine les emmener dans une voie de garage avec un discours dangereux (du type sortie radicale de l’UE qui, selon certains, serait la solution miraculeuse à tous les pb, ce qui est évidemment faux), dangereux sur le plan international et des marchés mais d’avoir un projet pragmatique et cohérent basé sur la défense des intérêts du peuple français. Je sais que cela peut choquer certains mais il est essentiel de tenir compte des réalités du monde de 2018, ne pas mentir sur celles-ci. C’est la raison pour laquelle face à un projet bancal, il a refusé de faire liste commune aux européennes avec le FN alors que ce serait pourtant l’intérêt immédiat des élus DLF. Le parti DLF et son Président ne fonctionnent pas ainsi.

Le FN est un parti traversé par des courants antagonistes et un état-major qui se préoccupe (hélas pour ses militants) essentiellement d’assurer sa propre survie, à savoir des intérêts particuliers dérisoires. Plus personne n’est capable de dire quelle est leur ligne politique. Une bonne partie des cadres sont d’ailleurs partis, certains avec Philippot, d’autres avec NDA. De l’autre côté nous avons la "droite républicaine", celle qui a trahi systématiquement les intérêts des français : n’oublions jamais qui a ratifié le traité de Lisbonne, qui a mené et mène toujours des guerres absurdes, qui a massivement vendu tout le patrimoine industriel français, les infrastructures - autoroutes, aéroports, etc. - qui a laisser crever l’agriculture, qui a laissé prospérer les GAFA en Fr sans rien n’exiger comme imposition, qui laisse les frontières grandes ouvertes et l’insécurité prospérer, qui veut organiser un "islam de Fr", qui laisse Bruxelles dicter sa loi, qui laisse les EUA dicter leur agenda militaire, les monarchies du golfe manipuler nos banlieues, l’Allemagne user de l’UE pour la défense exclusive de ses intérêts monétaires et industriels, etc...

Le seul apte, le plus sérieux et courageux pouvant rassembler et défendre les petits entrepreneurs, retraités, jeunes, chômeurs, fonctionnaires, agriculteurs, petite bourgeoisie... bref les Français qui travaillent, le seul qui ne baisse jamais son froc face à des journalistes et éditorialistes qui révulsent une majorité de Français de part leurs manipulations, leur arrogance et leur bêtise, est NDA.

A propos de cette caste, le soucis est que nous sommes en présence d’inconséquents, de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe parce qu’ils sont préservés. NDA a raison d’insister sur le décalage sidérant qu’il y a entre leur discours de bisounours moralisateurs et la réalité. L’exemple type est ce brave Ruquier qui nous parle de sa jeunesse au Havre en HLM, une enfance des années 60-70 début 80, époque révolue que l’on ne peut plus voir qu’à travers des films. Dans mon ancien quartier, il ne tiendrait pas 1h. En vérité NDA ne fait que pointer cette évidence : ces gens (même Angot au fond... elle habite dans le 18e et pas au Luxembourg... certes, elle habite à Paris où il y a tout, pas de l’autre côté du périph) sont déconnectés. Quand Ruquier ordonne à NDA de se taire parce que lui non plus n’y vivrait pas, il oublie juste que NDA a été Maire d’une ville du 91 : comme premier magistrat de sa ville et désormais député d’une circonscription où les difficultés se concentrent, il connaît parfaitement les pbs de ces quartiers à l’abandon, des squats sauvages de roms, les questions d’emploi, de transport, de logement, d’insécurité. Cette séquence télévisuelle a été la parfaite démonstration du grand écart entre un politique de terrain et des nomades audiovisuels en perpétuelle représentation. Il faut de tout pour faire une société, mais appartient-il à ces amuseurs, ces "divertisseurs" inconséquents pétris d’idéologie et de desideratas hors-sols de dicter les choix pour demain ? On le constate tous : ces gens sont dominés par leurs émotions car leurs métiers (de chanteur, de comique, d’acteurs, écrivains, etc.) consistent précisément à en produire. En définitive ils produisent inconsciemment ce que Debord appelait le "conditionnement spectaculaire". Le sérieux est du côté de gens comme NDA ou même Asselineau, pas du côté des professionnels de la politicaillerie ou de "l’entertainment".