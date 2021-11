Éric zemmour : Ce que je veux dire aux Gilets Jaunes

Moi je suis d’accord avec Uleski : on en a marre des migrants. Fini. Basta. Niet. End of the game. Plus un seul ne doit entrer en Europe. Ils ont fait assez de mal comme ça. L’Europe est devenue un paillasson...



Évidemment, Uleski, il est toujours excessif. On pourrait dire qu’il double Zemmour sur sa droite. Mais je le comprends : il en peut plus de voir son pays s’effondrer à force de délinquance, de criminalité, de terrorisme et de folie venus du tiers-monde. Qu’ils volent, qu’ils tuent, qu’ils violent, qu’ils terrorisent et qu’ils deviennent fous CHEZ EUX ! On n’a pas à accueillir des connards sous le simple prétexte qu’ils pauvres ( et alors ? ), noirs ou arabes ( et alors ? ), et musulmans ( et alors ? ). Ils ont parfaitement le droit qu’on leur dise "Merde" et qu’on leur ferme la porte au nez ! Comme les autres ! On n’est pas racistes, nous. Bon, à part Uleski... Mais, comme je disais, faut le comprendre.



Alors quand il écrit "Il faut couler les bateaux qui les amènent chez nous, abattre à la mitrailleuse lourde ceux qui posent le pied sur nos plages, finir les survivants au lance-flammes et jeter les restes aux poissons", ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il en peut plus. Voilà. Et on est tous d’accord avec lui. Il faut que ça s’arrête. Il est un peu excessif mais il peut pas s’empêcher.



Alors on va attendre encore un peu avant de sortir les lance-flammes comme il nous le suggère mais le coeur y est. Retiens-toi encore un peu, Uleski, Zemmour ou Le Pen vont peut-être te sauver ! Nous sauver !

Hein ? Ouais, je fais comme lui : quand la réalité me convient pas, je décide de pas la voir. Je la nie... Ha ha ha... Uleski...