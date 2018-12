Etienne Chouard (France = Démocratie ?) : "Les institutions européennes c’est une haute trahison"

Je t’ai engueulé même devant ta si admirable femme, avant-avant-hier, et gros poutou mon Étienne dont j’ai si grand honneur d’être l’ami et surtout proche collaborateur dans l’ombre de bientôt 14 ans. Pardonne encore mon humeur, non pas tant parce que je sortais de 2 gardes à vue en à peine 10 jours (pour des raisons certes un peu moins visiblement liées à ce système devenu systématiquement pervers), mais parce qu’à force de déplorer qu’en dépit de "notre contrat", tu te retrouves si souvent au casse-pipe en ces temps où il importe comme rarement de savoir rire jaune, après avoir si longtemps oublié de me lire dans le texte en pensant simplement que tu me voyais venir, j’en ai oublié que je ne prenais plus du tout tout le temps, moi non plus, de suivre l’avancée de tes travaux !

Et tandis que je je travaille par l’écrit et dans "le temps long" — que dis-je, dans la 14eme dimension — les deux pieds les deux mains dans la merde pour éplucher à fond tant de dossiers, en plus de tous ceux qui aient mes factures, j’en oublie, disais-je, combien tu réussis si admirablement à rester un si efficace communiquant !

N’oublies pas pour autant mes dernières consignes :

— watch out, le RIC indépendamment du principal (tirage au sort de La Constituante parmi les citoyens volontaires), risque de nous foutre Gaïa au sommet du socle constitutionnel : tout serait alors encore pire que jamais ;

— songes à lire ou relire quelques unes de mes modestes contributions ;

— tout particulièrement celle-ci, qui rappelait que les droits accordés aux personnes "morales" et autres ressortissants étrangers (spéculateurs anonymes ou personnes dotées d’un "droit d’établissement" — cf. les 4 "libertés fondamentales" au sens de la CJEU itself, mais avant tout le droit des banques de nous prêter notre monnaie, en passant par les droits d’un mass media de revendiquer sa liberté d’expression) — .... pour une fois, merde, j’avais eu le plein soutient de Jacques Roman !! — relèvent du bon vieux principe de La ferme des animaux, qui veut que le plus subtil moyen, pour qui sait d’élever au-dessus de ses semblables, de détruire les libertés fondamentales, est d’y adjoindre simplement d’autres droits conférés à on ne sait-qui de particulier (pour reprendre les termes d’Hannah Arendt, le système totalitaire vante les libertés pour mieux les abolir) : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=7198#p7198







Bisous,

Sasapame