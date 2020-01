François Ruffin : Bonne année... sans BlackRock !

Pour cette nouvelle année, François Ruffin a publié une vidéo sur sa chaîne Youtube où il dézingue à tout va le gestionnaire d’actifs américain BlackRock ainsi que le PDG de la branche France, Jean-François Cirelli suite à sa nomination au grade d’officier de la Légion d’honneur, à l’occasion de la promotion du Nouvel An. Et bien entendu sur la proximité de BlackRock avec le gouvernement français et son intérêt vorace pour la réforme des retraites.