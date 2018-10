Gérard Collomb : « Aujourd’hui on vit côte à côte... Je crains que demain on vive face à face »

@Ozi

"Le bon sens devrait nous inciter à prendre des mesures innovantes et radicales, à la fois dans la légalisation pour détruire 90% du marché, dans des peines dissuasives pour les derniers récalcitrants et enfin dans une juste répartition des richesses comme un revenu de base inconditionnel pour palier au manque structurel d’emplois"

Mon pauvre Ozi, toujours dans le rose bonbon conséquent à ton ignorance crasse. Je résume la pauvreté de ta pensée : "La drogue c’est pas bien et faut de la thune pour tout le monde" Allez, petit cours accéléré juste pour toi ce soir

Introduction : on vit dans un monde de requin

1/ "à la fois dans la légalisation pour détruire 90% du marché"

Bien sûr, sauf que t’as toujours pas compris que ça fonctionne comme aux US, le marché des stups est un monopole d’état (profond), et que si lutte contre la drogue il y a, c’est pour éviter de filer des parts de ce monopole à des merdeux. Tu croyais quand même pas qu’ils s’inquiètent de la santé de la populace, non ? La drogue et l’alcool, c’est le meilleur moyen de maintenir les masses dans la léthargie



2/ dans une juste répartition des richesses comme un revenu de base inconditionnel

Une juste répartition des richesses Non mais mdr maintenir des millions de miséreux dans la pauvreté, ça maintient le taux de corvéabilité à des niveaux satisfaisants pour la finance internationale (car, au cas où tu l’aies pas encore compris, c’est elle qui dirige le politique). Le RBI, il existe déjà, il s’appelle le RSA, et il est calculé suffisamment bas pour mettre ses bénéficiaires en mode survivaliste permanent. T’imagine quand même pas qu’ils vont le remonter pour faire concurrence au smic horaire et mettre en péril ladite corvéabilité ? Ha mais si dans ta tête, il doit exister des mecs suffisamment nases pour se lever tous les matins à 6 plombes, motivés par l’intégrité professionnelle, là où d’autres toucheraient un équivalent pour se planter devant des Ricards 5h/j.



Voulou mon chti Ozi, c’était gratos, et je sens que Benelos va encore venir me faire marrer en disant que tout ce qui est gratos est suspect