Grande soirée du Brexit à Paris, avec Dupont-Aignan, Asselineau, Pascot, Philippot, Cheminade...

Si l’on veut l’emporter en 2022, il faut que tous ceux-là s’unissent. A nous tous nous serions probablement la première force politique de France. Il serait catastrophique d’y aller de nouveau avec 5 ou 6 candidatures faisant quelques pourcents chacune. Le plus rassembleur de tous est NDA mais Asselineau a toutes les compétences requises pour gérer un ministère de l’eco-finance (ou le budget), Philippot à l’Intérieur, Monnot au logement, pourquoi pas Polony à l’Educ Nat, etc.

Rien que DLF+UPR c’est le double des militants du RN. Seule LFI nous dépasse mais les contradictions des lignes internes ont affaibli ce mvt. Certains d’entre eux nous rejoindraient d’ailleurs (les souverainistes de gauche).

Si on ne fait pas cette primaire patriote, le scénario est écrit d’avance : la blonde en tête ou presque au 1er tour et la victoire du système au second 55-45.

Est-ce qu’on veut ça ? Est-ce que l’on veut 5 années supplémentaires d’ultra-répression du peuple et d’ultra-laxisme des racailles ? De cynisme (Micron et son t-shirt, ses travelos...), de mépris, de démantèlement de tous les acquis sociaux, de braderie de tous nos intérêts stratégiques, de poursuite de l’immigration de masse et de peuplement ingérable, de criminalité qui explose, d’islam de plus en plus problématique, de dumping social et environnemental de la part de pays qui ne respectent rien (Chine, Inde, pays du golfe...), de puissances qui nous oppressent (EUA, Turquie qui se montre de plus en plus agressive en Méditerranée, d’Allemagne qui nous impose tout en UE...), nous concurrencent (paradis fiscaux, bancaires, juridiques), de Sécu et autres caisses pillées de toutes parts, d’hosto qui ferment et d’écoles-universités en déliquescence complète ? Même si la blonde passait nous serions attaqués par les marchés , la "communauté inter", les lobbies de toutes sortes (éco, confessionnels...)...

Nous avons de grandes divergences mais un point commun essentiel : la souveraineté.

Les "alternatives" pour 2022 sont simples : Nous ou l’une des trois possibilités suivantes :

L’incompétence (RN) et le probable chaos eco et civil et l’impossibilité de conduire une politique

Le démantèlement du pays qui se poursuivra "parce que c’est leur projet" (LREMPS)

La tiers-mondisation avec un parti qui veut faire rentrer la moitié de l’Af chez nous et dont les propositions eco delirantes vont nous transformer en Grèce-bis (LFI)

La seule solution viable et saine est l’Union Patriotique avec un prog commun raisonnable de renégo du traité et sortie de l’UE en cas d’échec après un référendum, de remise en ordre (justice, sécurité, police...), relance eco (en favorisant nos entreprises, PME notamment, une agri propre...), de débureaucratisation, de démocratisation (introduction de la proportionnelle à l’A.N., RIC...). Ça pourrait d’ailleurs être un prog sur 10 ou 20 ans avec des stratégies sur l’energie, le transport, l’espace maritime, le logement, etc.

Si vous êtes militants d’une des formations présente à cette soirée, vous avez le devoir de solliciter vos cadres dans le sens de la raison : ni système, ni extrême. A la limite vous pouvez même copier/coller ce post, le modifier et y mettre vos idées issues de vos sensibilités pol respectives... et l’adresser aux bureaux politiques et responsables.

Avec la base militante dont on dispose, c’est jouable. C’est ça où l’une des trois autres options, toutes catastrophiques. A chacun de voir...