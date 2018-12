Jean-Claude Carrière : "Dès qu’il est question d’un référendum populaire, Mussolini et Hitler ne sont pas loin"

Si l’expression populaire conduit au fascisme, il faut donc museler d’expression populaire. Mais museler l’expression populaire n’est-ce pas déjà un premier pas vers le fascisme ?

Les journalistes de France Inter sont peut-être des têtes à claques, mais au moins ils font travailler la logique et la détection de sophismes. Bon je retourne plancher sur ce paradoxe et je me donne quatre heures pour le résoudre comme un bon bachelier