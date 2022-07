La France sur un Volcan

"La France est en train de mourir des contradictions profondes de sa structure économique, qui tel un cancer ronge aujourd'hui l'ensemble du corps social et politique. Surtout, elle est en train de mourir de l'absence de projet politique cohérent de sortie du désastre mondialiste et de réorganisation socio-économique autour de la production et de ceux qui la permettent."

L'équipe du Fil d'Actu :

Présentation : Tatiana Ventôse

Écriture : Tommy Lasserre

Réalisation : Yohann Delozier