Les historiens debunkent Zemmour

Bourré d’inexatitudes...

.

Comme son frère l’abbé, il est assez lié avec Voltaire et a des prétentions littéraires. Capitaine de dragons dans le régiment du prince, puis aide de camp .... Sade fut bien l’inspirateur parfait des camps de concentration.... Pas de complot derrière la Révolution française. Nooooooooooooooooon et Adam WEISHAUPT. Voltaire était antisémite, anticlérical et proche de Sade. J’ai croisé qlq fachos qui vénéraient Voltaire. On arrête là. La Révoltion française fut surtout le résultat d’une époque climatique très dure (Volcans, hivers très glacials). Que les celtes comme les écossais, les Irlandaits aient des origines juives, les test ADN l’ont démontré. Que le phénotype est commun entre les Khazars hassidiques et les personnes qui ont des cheveux roux est démontré.... Pleins d’inexatittudes. Les Phénotypes des Khazars askénazes qui peuplent l’Europe est le même que celui des celtes, des Irlandais, écossais. Points communs : les cheveux roux : La tribu de Dan ou Samson au cheveux longs et roux.. Fions-nous plutôt aux archéologues. Les pièces dans les tombes celtes se rapprochent de Scythes. Beaucoup de point communs avec la tribu de DAN : les abeilles en or, les longs cheveux roux