Macron : « Il est injuste de décaler l’âge de départ à la retraite, je ne le ferai pas »

Le pb principal reste le même. Les gens ont majoritairement réélu ou laissé réélire ce menteur-né. Je suis certain que parmi les centaines de milliers d’individus qui manifestent en 2023 contre cette réforme, il y en a au moins 58% (c’est davantage en réalité) qui ont veauté comme des cons pour ce type. 58% d’abrutis qui ont veauté contre la candidate qui... proposait de ramener la retraite à 60 ans (mesure intenable mais bon...). Je leur pisse à la raie à tous ces syndiqués, gauchiasses, centristes et décérébrés.



Macron et ses amis prennent les Français pour des cons mais ils ont objectivement raison. Une bonne partie le sont assez pour réélire un type qui les méprise et raconte tout et son contraire depuis 8 ans maintenant, un type qui est en train de détruire méthodiquement notre pays en le soumettant intégralement à des intérêts étrangers et supra-nat. Pourquoi diable ces ordures se priveraient-ils de dépouiller ces millions de veaux ?

Il est grand temps que les Français se réveillent. Heureusement, ça commence mais sera-ce suffisant ? N’est-il pas déjà trop tard ? Qui vivra verra...