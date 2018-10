Maurice Szafran passe Michel Onfray à la question : "Pourquoi ce délire homophobe contre Macron ?"

C’est la première fois que j’écoute intégralement cette émission "L’heure des pros". J’ai fait l’effort à cause d’Onfray et sa lettre courageuse.







L’effort que cela me coûte est la violence des échanges qu’habituellement, je zappe. A un tel niveau, cela ne me choquerait pas qu’ils sortent des battes de baseball et des kalachnikov pour s’entretuer. Et cela ne m’aurait même soulagé qu’ils le fassent. C’est comme le bourdonnement d’un orage en montagne : cette électrification qui monte et on sait plus si on craint de se prendre l’éclair ou si on souhaite qu’enfin il tombe pour que cela cesse. Et cette violence, entretenue à longueur de plateaux télés est exactement le climat dans lequel on veut enfermer le pays, alors que cela ne se passe pas comme ça durant les activités familiales ou sociales (et même professionnelles, la violence s’exprime mais pas dans une scène collective d’interactions humaines).





Il y a bien cette animosité qui remonte dans les réseaux sociaux, mais on sait que les échanges sont désincarnés et on s’en fout. dans la vraie vie, cela ne se passe pas comme cela (ou dans des cas particuliers, en tout cas ce n’est pas la norme).