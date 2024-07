"No Pasarán" : le rap complotiste et ultra-violent contre le RN

Dans un brûlot long de 9 minutes, 20 rappeurs appellent à faire barrage au RN au second tour des élections législatives et à se rallier au NFP. Parmi eux, Akhénaton d'IAM, Seth Gueko, Mac Tyer, Pit Baccardi, Sofiane, Zola, RK, Soso Maness, Kerchak ou encore Demi Portion. Le Parisien a loué ce morceau "bourré de punchlines incisives", de même que 20 Minutes séduit par le côté "incisif" des paroles.

France Info note que le propos est parfois vulgaire et insultant – "Marine et Marion les putes, un coup de bâton sur ces chiennes en rut" ou "Tout c'que j'sais, c'est qu'on vote pas Marine et baise la mère à Bardella" –, toujours virulent, voire menaçant – "Si les fachos passent, j'vais sortir avec un big calibre", "Ils méritent de caner".

Rudy Reichstadt déplore de son côté la violence et le complotisme des paroles.

Non. Ce n'est pas "bourré de punchlines incisives". C'est violent, outrageusement complotiste et débile. Ça concède l'essentiel à l'extrême droite : sa vision du monde. Bref, le pire clip qu'on puisse imaginer pour s'opposer au #RN. https://t.co/VeWVAqprma — Rudy Reichstadt (@RReichstadt) July 2, 2024

Même jugement du journal Le Monde : "Le ton est à la colère, les mots souvent excessifs voire insultants, les propos misogynes et complotistes."

Le complotisme se manifeste dans une référence aux francs-maçons, qui se nourriraient du sang des enfants, aux Illuminatis, aux puces que Bill Gates voudrait nous injecter dans le sang... Les rappeurs louent le dictateur islamiste de Tchétchènie Ramzan Kadyrov et s'en prennent à l'imam modéré Chalgoumi. Ils disent avoir la Palestine dans le cœur, qu'ils souhaitent voir aller "de la Seine au Jourdain". L'un se vante d'avoir un pote sous OQTF.

Jordan Bardella, particulièrement visé, a réagi sur X, dénonçant "des appels au meurtre, de la misogyne violente, de l’antisémitisme crasse et du complotisme" :

Les fameuses « punchlines incisives » : des appels au meurtre, de la misogyne violente, de l’antisémitisme crasse et du complotisme. L’univers mental de l’extrême gauche est de plus en plus toxique.



Et les médias qui cautionnent ça ont perdu toute décence… https://t.co/Rtl2ICmJ6E pic.twitter.com/H79V3xuv7w — Jordan Bardella (@J_Bardella) July 2, 2024

De même que Marine Le Pen qui a indiqué espérer que le parquet se saisisse de cette "abjection" :

Le Nouveau nouveau front populaire. Ça donne envie, non ?



J’espère que le parquet va se saisir de cette abjection. pic.twitter.com/T81c8VUgqI — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 2, 2024

Reste à savoir quel sera l'impact de ce rap. Très probablement, il polarisera encore plus la société française, entre ceux qui jouissent de ce genre de messages violents et menaçants en provenance des banlieues et ceux qui sont effrayés par ces mêmes messages, et s'en iront de plus belle vers le seul parti qui prétend les protéger contre une telle menace.

Gérard Collomb, ministe de l'Intérieur, l'avait dit en 2018 : "Aujourd'hui on vit côte à côte. Je crains que demain on vive face à face." Nous y sommes.