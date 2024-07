Pas assez de non-Blancs sur la photo du NFP ? Le dérapage "raciste" de Rokhaya Diallo

@yoananda2 "que certaines personnes ou coteries aient le projet de détruire la race blanche, c’est possible même si probablement peu répandu. Par contre, ce n’est pas le projet de la république. C’est ridicule d’affirmer ça"

La république judéo-maçonnique est universelle. Elle ne reconnaît pas le citoyen français de race blanche, qui doit se diluer dans le cosmopolitisme de Babel. C’est la finalité de la république.

Le président Macron méprise la France et les Français, en expliquant dans ses meetings « qu’il n’y a pas de culture française », « l’art français, je ne l’ai jamais vu ». Pour lui et pour toute une bande de profiteurs, de banquiers et d’industriels, ce pays n’est qu’une gigantesque entreprise qui ne sert qu’à faire de l’argent (économie, croissance, bénéfices, etc...), destinée à devenir à terme une succursale de l’oligarchie mondialiste prônant une immigration de masse pour satisfaire les besoins du capitalisme, dont huit personnes sur la planète détiennent autant de richesse que la moitié la plus pauvre de la population mondiale, détruisant l’harmonie et l’identité culturelle, cultuelle, morale et ethnique du pays.

Si 50 millions de Maliens décident demain de venir vivre en France, nous serions obligés de les accueillir parce que "décider d’habiter un lieu est toujours déjà l’ouvrir à l’autre, et qu’il y a toujours un rapport à l’universel."

"Ce qu’elle appelle le déracinement, c’est le fait qu’il n’y a pas un lieu fixe, unique qui épuise tout, qu’il y a d’abord et avant tout toujours la dignité, la dignité de l’homme comme guide, qu’il y a ensuite l’hospitalité qui fait que décider d’habiter un lieu est toujours déjà l’ouvrir à l’autre, et qu’il y a toujours un rapport à l’universel.

Dans ce triptyque qui, je crois, construit aussi une part de vérité du judaïsme, il y a une part de vérité de ce qu’est la République. Peut-être que pour certains, la République est déracinée. Je crois très profondément que, partout où il y a la dignité de l’homme libre, l’hospitalité et le goût de l’universel, elle est là et ce centre en est la formidable métaphore."

Emmanuel Macron — discours d’inauguration du Centre Européen du Judaïsme du 29 octobre 2019 devant le Consistoire Central Israélite