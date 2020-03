Sibeth NDiaye ou La communication de crise par les nuls...

@ETTORE

"Je suis surpris par le si faible nombre de cas en Afrique ! " Faut déjà pouvoir tester les gens. En Belgique, il n’y a plus assez de produits réactifs pour réaliser les tests (je soupçonne qu’il n’y en ait jamais eu des masses, connaissant le pays). On peut imaginer que la plupart des pays africains ne soient pas non plus équipés dans ce sens. Peu ou pas de gens testés (positifs) = peu ou pas de décès liés au virus déclarés..