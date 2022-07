Un urgentiste nous alerte : « Le nouveau ministre de la Santé entérine la fin de notre système de santé public »

Des URGENCES qui ne sont plus des " urgences " mais des "mises en attente" avec la musique douce-heureuse, du vide....

Des HOPITAUX, qui ne sont plus que des " hospices vides " sois disant aux couloirs encombrés sur commande....

Des MINISTRES-SINISTRES, qui ne sont plus que, la balayette du pouvoir, et le torche cul des donneurs d’ordres. Et qui sentent mauvais, à chaque ouverture de leur claque MR2......



Et dire qu’il a fallu, que le Sinistre en chef, soit réélu, pour qu’on comprenne, que la balle du fusil, était déjà en route, pour le dos des français ....