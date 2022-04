Vous reprendrez bien un peu de salade de crabes ?

Les gens qui racontent leur vécu, après s'être libéré des évidents réglements de compte, me captivent... surtout lorsqu'on démonte le décors de fond de la scène médiatico-politique. Frédérique DUMAS (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9rique_Dumas#Biographie) nous gratifie d'un long entretien avec l'échevelé Denis Robert du site BLAST (ça signifie "explosion" au sens fractale du terme... tout un programme ;-)) dans lequel elle met sur la table - et dans son livre - la personnalité des crabes dans l'étroit seau d'eau croupie du cirque politique.

Au fil de l'échange, on se régale, voire on déguste au double sens du terme, les caractéristiques (in)humaines, proprement psychotiques, des individus qui "entrent" en politique et ceux qui s'y accrochent comme des moules obsessionnelles (si si, ça existe !)

Macron et Brigitte, le couple tordu qui opère au cœur de la macronie...

Bertrand, le grand dadet gentillet, Bayrou le mégalo, Pécresse la brutale harpie, Olivennes l'odieux, le petit Gaby Attal et sa collègue "porte parole" intégralement opportunistes sans aucune expérience hormis leur auto propulsion mais aussi... quelques pépites sur le showbiz avec le benet Dujardin et autres réalisateurs du monde artificiel de l'image nous pousse à cesser d'aller voir leurs "produits" dès qu'on a compris le fonctionnement des sélections, des prix, des distributions, etc.

Cet entretien m'a rappelé l'un de mes livres préférés "VIVRE ET PENSER COMME DES PORCS" du regretté Gilles Châtelet... un incontournable pour comprendre que la masse dont nous faisons tous partie n'est pas non plus très brillante :

On a la société qu'on fabrique par nos naïvetés, prétentions, arrogances, petitesses... et nos espérances sentimentales particulièrement illusoires ou naïves, comme on voudra.

Ici l'entretien BLASTique :