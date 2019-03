Xavier Moreau : l’immobilisme du système français et le parasitisme des classes dirigeantes

@Virtus

Les paragraphes ont sauté. Pour lisibilité :

A. Cette caste largement inutile et pourtant très onéreuse pour les Français (Jouanno en étant un parfait exemple parmi trop d’autres possibles), onéreuse à la fois par le figisme qu’elle engendre dans le pays et par les salaires exorbitants et injustifiés qu’elle touche, ne date pas de Macron, loin de là.

B. Je ne suis pas certain que le parallèle avec l’Urss finissante soit le plus pertinent ; la fin du XVIIIe et de la Cour me semble plus adapté.

C. N’oublions pas que Asselineau a caressé Jouanno (entre autre...) dans le sens du poil dans un entretien assez récent, vantant sa grande intelligence, ne s’offusquant pas vraiment de son salaire, et encore moins de sa large inutilité dans cette commission théodule du débat public où bien d’autres quelles font leur gras sur le dos des Français ; c’est significatif de qui il est et du modèle social et politique qu’il défend.

D. Merci Hieronymus pour cette vidéo.