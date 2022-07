La bureaucratie sanitaire au centre de la fraude

Il parait effectivement probant que les directives générales étaient de ’’charger la barque’’ de l’attribution de pathologies et décès au covid. Cela a pu conduire à des soins inappropriés ou des reports de soins injustifiés.

Par croisement entre différentes données, j’estime que les chiffres de décès attribués au covid dans la communication médico-médiatique sont de l’ordre du double de la réalité.

En outre, les déclarations genre ’’90% des patients en réa sont des non vaccinés’’ rabâchées il y a quelques mois étaient de totales contre-vérités, au regard des courbes du pourtant très ’’aligné’’ site de suivi vaximpact (qui n’est désormais plus tenu à jour pour les réa et décès).