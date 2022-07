Y a-t-il eu un déferlement de malades ?

Cette vidéo est le troisième épisode de la série réalisée avec le média Kairos.

Dans le premier épisode, nous avons vu qu'il n'y a eu aucune hécatombe nulle part en Europe, ni en 2020, ni en 2021.

Dans le deuxième épisode nous avons vu qu'il n'y a pas eu la saturation hospitalière annoncée.

Dans ce troisième épisode nous verrons qu'il n'y a pas non plus eu un "déferlement" de malades. Il y a eu bien moins de malades comptabilisés que pendant les épisodes dit "grippaux" du passé. Nous reviendrions en détail sur le glissement de définition ou les "cas" ont été confondus avec les malades et nous reviendrons sur l'arnaque générale des fameux "tests" RT-PCR.