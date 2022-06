Y a-t-il eu une hécatombe quelque part ?

@bubu12

Et oui Bubu, et si on s’était vraiment foutu de notre gueule ?

Et si certains en avaient profité pour fourguer leur "daube" à prix d’or ?

En sciences on a le droit à toutes les hypothèses...à charge de la preuve...

Allez, 5 doses , 20 doses, 40 doses tant qu’on gagne , on joue...