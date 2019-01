Acte 9, Castaner menace : s’il y a de la casse, tout manifestant sera considéré comme complice

A propos de la dérive autoritaire évoquée dans mon précédent article, hé bien en voila une illustration parfaite par Christophe Castaner à la veille de l'Acte 9 des Gilets jaunes : l'intimidation, en menaçant tout participant à une manifestation d'être considéré de facto comme un complice de ceux qui casseront et commettront des actes de violence.

"Je le dis, demain, tous ceux qui iront dans un supermarché ou un vol sera commis, seront COMPLICES parce que le droit pénal en général, et la notion de complicité en particulier, ce sont des notions dont on se bat les flancs" @CCastaner #GiletsJaunes https://t.co/DFTDenrORi — David Koubbi (@DavidKoubbi) 11 janvier 2019

Sinon @CCastaner j’attire votre attention sur l’Article 431-1 Code Pénal :

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté (...)de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. — AuPalais (@palais_au) 11 janvier 2019

Peut-être faudra-t-il aussi penser à chercher les complices, voire les responsables (du plus bas jusqu'au plus haut de la hiérarchie), pour les matraquages à plusieurs sur une personne à terre, pour les mains arrachées, pour les mâchoires explosées au flashball, pour les yeux perdus, etc...

Si vous voulez vous infliger l'Entretien exclusif avec Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, réalisé le vendredi 11 janvier 2019. Gilets Jaunes, grand débat et affaire Benalla : il répond à vos questions et à celles de Rémy Buisine.