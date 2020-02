ADP : les incroyables révélations du Média sur Aéroports de Paris

La privatisation d'ADP ne sera définitivement pas un long fleuve tranquille (tant mieux !) : « chez Aéroports de Paris (ADP), l’imbroglio est total tant l’hypothèse d’une ouverture d’information et la perspective de mises en examen brouillent les pistes qui devaient amener vers une paisible privatisation. »

Marc Endeweld a enquêté pour le Média sur une vaste affaire de surfacturation à l'échelle internationale visant Aéroport de Paris. Une affaire de caisse noire aux relents de corruption qui pourrait remettre en cause la privatisation d’ADP et ennuie considérablement le pouvoir qui retarde depuis de longs mois l’ouverture d’une information judiciaire.

Exclusif - Une caisse noire et un parfum de corruption remettent en cause la privatisation d'ADP (par Marc Endeweld)

Les policiers de l’OCLCIFF (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales) ont perquisitionné fin janvier le domicile de l’ancien responsable de la filiale internationale d’Aéroports de Paris (ADP). En cause : plusieurs contrats passés à l’étranger avant et juste après l’élection de Nicolas Sarkozy en 2007, notamment en Libye. Depuis, la direction d’ADP ainsi que son principal actionnaire, l’État, cherchent à étouffer le scandale et à retarder l’ouverture d’une information pour ne pas nuire à la privatisation d’ADP.

