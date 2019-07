Qui est étonné ?

En 1983, déjà Isabelle Stal et Françoise Thom tiraient la sonnette d’alarme dans leur article « L’école des barbares ». En voici un extrait :

« L’école a cessé de remplir sa fonction principale, qui est de structurer l’intelligence et l’expression des élèves. Elle est devenue paradoxalement un système de désinstruction (...) À l’école primaire on n’apprend plus à lire ni à écrire : les deux tiers des élèves ne le savent plus (...) Cela s’inscrit dans un relativisme généralisé des valeurs morales, des cultures, des religions et des manières de s’exprimer, aucune manière de vivre n’étant jugée supérieure à une autre (...) On a cassé tous les repères normatifs. On a supprimé l’histoire chronologique (...) Une démarche analogue a été effectuée pour saper l’enseignement de la langue et de la littérature (...) Globalement, on fait des élèves des barbares qui ne parlent et ne comprennent qu’un seul idiome, celui de la télévision (...) Une formation sacrifiée au nom d’un utilitarisme à courte vue qui empêche d’accéder aux idées générales. Il n’y a pas un élève sur cent qui soit capable de bâtir une phrase complexe (...) Une attitude qui va jusqu’à bannir toute discipline ;... tout ce qui est contrainte est jugé comme un mal. L’exemple le plus illustre de cet état d’esprit est le ministre actuel, Jack Lang, le ministre du tag et du rap (...) C’est comme ça qu’on ramène les enfants à l’animalité... »

Plus de 35 ans après, on voit donc les ravages organisés par nos « élites ».