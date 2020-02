Chute de la maison Macron | La fin de leur monde ?

Dans la maison Macron, ça ne tourne vraiment pas rond... Les députés fantômes se comptent par dizaines, quand d'autres sautent par les fenêtres, ou claquent la porte (Paula Forteza). Certains feraient tout de même preuve d'un semblant de sens de l'honneur... Inacceptable ! Ils sont tout bonnement jetés dehors manu militari (Cédric Villani) comme des malpropres.

Les départs et les exclusions au sein de La République en marche, le risque d’une scission dans le parti présidentiel et l’éventualité du départ du Premier ministre. Ainsi que le début de l’examen du projet de loi sur les retraites par les députés. C’est le sommaire du numéro 61 du P’tit coup de Bourbon.

Depuis la sortie de cette vidéo, nous savons que ce brave Edouard Philippe, Premier ministre de la maison Macron, se présente à la mairie du Havre :

Vous ne rêvez pas, il ose parler de démocratie...

La chute de cette sinistre maison, et la fin de leur monde... espérons.

Les députés fantômes :

Un cadre, qui connaît le groupe comme sa poche, confirme : « Il y a un socle de 80 députés qui font des choses, une centaine qui suivent et une centaine qui sont perdus. » Soit presque un tiers que les dirigeants de la majorité peinent à distinguer ! « Cent, c'est excessif, corrige une députée LREM. Je dirais plus qu'on a entre 10 et 15 % de députés qu'on ne voit plus. C'est vrai. Je n'arrive même pas à les identifier tellement je ne les connais pas. À un moment, il y a des gens qui émergent, et d'autres qui n'y arrivent pas. » (Le Parisien)