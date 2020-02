Faut-il devenir auto-entrepreneur ? Tout ce qu’il faut savoir

Le statut d'auto-entrepreneur compte de nombreux détracteurs. Ont-ils raison de dénigrer ce statut ? Témoignages (Faut-il devenir auto-entrepreneur ?) et explications (Auto-entrepreneur, ce qu’il faut savoir)

Quelques chiffres (donnés par Sandrine Foulon) :

1,3 million d'auto-entrepreneurs.

780 000 sont considérés comme micro-entrepreneurs actifs.

1 auto-entrepreneur sur 4 gagne moins de 70 € par mois.



francetv slash / enquêtes, ajoutée le 26 janvier 2020

Quand certaines plateformes imposent le statut d'auto-entrepreneur pour "accomplir une mission qui relèverait d'un emploi salarié classique... là, attention ! Risque majeur... Il n'y a pas de couverture contre les accidents du travail."

"Livreur à vélo, structurellement, on est payé à aller le plus vite possible. Donc on est payé à crâmer des feux rouges..."

"En cas d'accidents, qui sont parfois mortels, ils ne sont donc pas reconnus comme des accidents du travail."

"La micro-entreprise, c'est très bien tant que vous êtes dans les clous, tant que c'est votre choix, tant que vous ne le subissez pas et tant qu'il n'y a pas de dévoiement du code du travail..."