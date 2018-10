GPA : Marc-Olivier Fogiel explique que sa mère porteuse en rêvait depuis l’âge de 12 ans et a retrouvé grâce à lui une "utilité sociale"

C’est le revers de la médaille des prodigieuses avancées médicales que l’on connait. Maintenant on peut choisir d’avoir un gosse par catalogue et quand on a 80 ans et une démence avancée au lieu de simplement mourir car on n’est même plus capable de manger ou respirer on nous colle une sonde qui le fait à notre place pour être un bon légume (c’est du vécu).

Toutes les avancées médicales nous questionne sur l’éloignement croissant que cela engendre avec la loi naturel.