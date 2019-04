horror humanum est : la bombe atomique

horror humanum est, ajoutée le 4 avril 2019

« Le chiffre cité dans la vidéo est une synthèse des estimations les plus récentes mais le maire d’Hiroshima en 2005 évoquait le nombre total de près de 240 000 victimes rien que pour sa ville.

(...)

Un certain nombre d’armes atomiques ont été perdues, principalement dans les océans.

Citons entre autre :



en février 1958, suite à une collision, un bombardier B47 américain, largue la bombe de 2Mt qu’il a dans sa soute au large de la Floride, la bombe n’a toujours pas été retrouvée



en décembre 1965, un avion américain chargé d’une bombe atomique de 70kt glisse d’un porte avion et sombre par 5000m de fond au large du Japon



en mai 1968, le sousmarin américain USS Scorpion, coule non loin de l’archipel des Açores avec un réacteur et au moins deux torpilles nucléaires



en octobre 1986, le sousmarin russe K219 un coule au large des Bermudes, avec deux réacteurs et 30 têtes nucléaires à son bord. »