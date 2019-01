Idiocratie : un monde où l’humanité a basculé dans la stupidité

Mon point de vue est différent.

Je ne pense pas qu’il y’ait plus d’idiots et de crétins actuellement qu’à d’autres périodes historiques, le « c’était mieux avant » à ce sujet, je n’y crois pas. Cependant, ces idiots et crétins sont beaucoup plus visibles aujourd’hui. C’est surtout lié à l’évolution des technologies permettant l’expression publique d’un nombre de plus en plus nombreux de personnes. C’est mécanique : plus les gens ont accès à la parole publique, plus les idiots et les crétins auront l’opportunité de s’exprimer. Et il faut rajouter à cela qu’avec ces technologies, les idiots et crétins se voient plus : les médias audiovisuels et internet fonctionnent comme les foules, c’est le plus con, celui qui est le plus ordurier, le plus provocateur qui retient l’attention.

Cela étant, malgré cet effet pervers, je préfère encore une société dans laquelle chacun peut s’exprimer publiquement, y compris les idiots et les crétins, à une société dans laquelle une caste aurait le monopole de la parole publique. C’est ça la vie en société, entre deux maux, on est la plupart du temps condamné à choisir le moindre. Et puis , quelque part , on est tous un peu idiot , ce n’est pas non plus dramatique.