JM Aphatie : Gilets jaunes et antisémitisme, « il y a un croisement entre les deux idéologies »

"qu’est-ce que c’est l’idéologie antisémite ?

C’est, ne pas aimer la banque, la finance, les parlementaires et les élites, et croire à la pire des idéologies complotistes, c’est-à-dire que tout est de la faute des juifs..." Tellement n’importe quoi, les communistes n’aiment pas non plus la finance tout ça, et tous ne sont pas antisémites. D’ailleurs qui aiment la finance ? Personnes n’aiment les banquiers, je vais dire un chiffre totalement au pif(aucune valeur en soit) mais au moins 80% de la population européenne n’aime pas la finance. Puis Aphatie devrait savoir que la finance n’est pas que composée de juifs, loin de là y’a énormément de protestants. Et parmi un des plus grands banquiers qui ait existé(et peut être le plus pourrie ) on a JP Morgan qui était un antisémite notoire au passage, et il était détesté, tout comme John D Rockefeller(son fils compris) qui était protestant.

C’est fou comment une insulte "antisémite" par un individu suffit à rendre hystérique toute "l’élite", on dirait que on a un parti nazi qui fait 30% aux élections. Sinon, dans les banlieues des tags à caractère antisémite y’en a pleins, et là étrangement ils n’en parlent pas, ils s’en foutent, ne les font même pas effacer.