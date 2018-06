Timothée Vienne, réalisateur du documentaire Nordahl Lelandais : dans la tête du prédateur, diffusé sur C8, était l'invité de "C à vous" sur France 5 le 4 juin 2018.

Les faits remontent à 2017. Dans la nuit du 26 au 27 août, alors que la famille de Arojau célébrait un mariage, entourée de leurs amis du côté de Pont-de-Beauvoisin, leur petite fille Maëlys 9 ans disparaît. Les gendarmes arrivés sur place lancent les premières recherches et, malgré un important dispositif, l'audition de deux cent dix personnes et une quarantaine de domiciles perquisitionnés, aucun signe de vie de la fillette. Sa trace se perd à l'entrée du parking de la salle des fêtes. Vraisemblablement, Maëlys serait montée en voiture avec l'un des convives. En effet, parmi les invités on trouve Nordahl Lelandais, un ex-militaire et maître-chien de 34 ans, qui devient le principal suspect. L'homme a été vu durant la soirée parlant à la petite fille à plusieurs reprises. Des traces de sang et de l'ADN de Maëlys sont retrouvées dans son véhicule et les allers-retours du jeune homme durant la fête interpellent les enquêteurs...

Pendant des mois, malgré des preuves de plus en plus accablantes, le suspect nie les faits qui lui sont reprochés. Le 14 février, Nordahl Lelandais reconnaît finalement avoir tué Maëlys et mène les gendarmes jusqu'au lieu où il a déposé la fillette. Il avouera quelques semaines plus tard un autre crime : le meurtre du caporal Arthur Noyer. C'est le point de départ de cette enquête inédite à travers la France entière pour percer les mystères d'un homme au-dessus duquel plane désormais l'ombre d'un serial killer et dont la sauvagerie a ému tout le pays.

