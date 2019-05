Notre-Dame : « cette date tragique de 5 ans, calée sur les Jeux Olympiques... »

Que du bon sens dans les propos d'Alexandre Gady (historien de l'architecture), dénonçant ce choix tragique d'imposer, dès le lendemain de l'incendie de Notre-Dame, une date pour terminer la restauration de la cathédrale ravagée : 5 ans pour achever les travaux, dixit Macron. L'esbroufe macronienne est décidément une vraie tragédie pour notre pays... A défaut d'un RIC dans tous les domaines, la Macronie vous offre des tragédies dans tous les domaines...

Alexandre Gady :

« On veut aller très vite à cause de cette date tragique de 5 ans, qui est calée sur les Jeux Olympiques... Tragique, parce que le temps du politique, c'est pas le temps du patrimoine. Le temps des J.O. et du sport, c'est pas le temps du patrimoine. On peut imaginer deux choses aussi différentes que ça ? C'est pas posssible ! Quel rapport avec Notre-Dame, bon sang de bois ? On passe au-dessus des règles... et du coup qu'est-ce qu'on fait ? On fait une loi d'exception pour Notre-Dame... qui dit qu'on pourrait s'affranchir de toutes les procédures traditionnelles par exemple... Si on rate la restauration, après avoir raté la conservation, c'est vraiment un drame pour nous. »

Reconstruire Notre-Dame - Stupéfiant !

Vidéo ajoutée le 7 mai 2019 sur la chaîne Stupéfiant ! - durée 17:57

Par Elise Le Bivic Certains veulent une flèche en titane, d’autres une flèche gothique, à l’identique. Le président de la République veut reconstruire Notre-Dame en cinq ans mais les experts réclament du temps. Alors, faut-il reconstruire Notre-Dame et surtout comment ?

Les épisodes précédents :

Des projets plus ou moins délirants se ramassent déjà à la pelle...

10 projets fous pour Notre-Dame de Paris

Vidéo ajoutée le 3 mai 2019 sur la chaîne Le Parisien - durée 3:21

Touchée par un incendie le 15 avril dernier, la cathédrale de Notre-Dame est désormais au centre de toutes les attentions. Alors que le gouvernement a dévoilé quelques pistes pour la restauration du site, des idées parfois un peu folles sont nées un peu partout à travers le monde

Victor Hugo lu par Guillaume Gallienne :

"Une grande flamme désordonnée et furieuse" : Guillaume Gallienne lit "Notre-Dame de Paris"

Vidéo ajoutée le 16 avril 2019 sur la chaîne France inter - durée 1:49

« Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église. Ce qu’ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d’étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfles de braise, deux gouttières en gueules de monstres vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. A mesure qu’ils approchaient du sol, les deux jets de plomb liquide s’élargissaient en gerbes, comme l’eau qui jaillit des mille trous de l’arrosoir. Au-dessus de la flamme, les énormes tours, de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées, l’une toute noire, l’autre toute rouge, semblaient plus grandes encore de toute l’immensité de l’ombre qu’elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l’il. Il y avait des guivres qui avaient l’air de rire, des gargouilles qu’on croyait entendre japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres ainsi réveillés de leur sommeil de pierre par cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu’on voyait de temps en temps passer sur le front ardent du bûcher, comme une chauve-souris devant une chandelle. Sans doute ce phare étrange allait éveiller au loin le bûcheron des collines de Bicêtre, épouvanté de voir chanceler sur ses bruyères l’ombre gigantesque des tours de Notre-Dame. »

« Notre-Dame de Paris », quand le roman de Victor Hugo se fait prophétie

RFI, Gabrielle Maréchaux, publié le 17 avril 2019 :

En lettres liées juste en dessous, Victor Hugo, fidèle à une habitude, raconte sur la première page du manuscrit l’histoire de cette rédaction qu’il achève : « j’ai écrit les trois ou quatre premières pages de " Notre-Dame de Paris " le 25 juillet 1830, la révolution de juillet m’interrompit, puis ma chère petite Adèle vient au monde, qu’elle soit bénie, je me remis à écrire Notre-Dame de Paris, le 1er septembre et l’ouvrage fut terminé le 15 janvier 1831. » (...) Dès la préface, un premier extrait saisit le lecteur qui connaît l’incendie du 15 avril 2019, quand Victor Hugo avertit sur la fragilité de vieilles pierres de la cathédrale, en 1830. « Sans doute c’est encore aujourd’hui un majestueux et sublime édifice, que l’église de Notre-Dame de Paris, mais si belle qu’elle se soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s’indigner devant les dégradations, les mutilations sans nombre que simultanément le temps et les hommes ont fait subir au vénérable monument, sans respect pour Charlemagne qui en avait posé la première pierre, pour Philippe Auguste qui en avait posé la dernière. Sur la face de cette vieille église, reine de nos cathédrales à côté d’une ride on trouve toujours une cicatrice. » Des mots qui s’imprimèrent dans les consciences des premiers lecteurs et influèrent rapidement sur l’opinion dans les années qui suivent la parution de l’ouvrage, qui coûtait 1 franc à sa parution. En 1843, un chantier de restauration est lancé sous l’égide de l’architecte en vogue à l’époque Eugène Viollet-le-Duc. Les travaux sont achevés en 1864, Victor Hugo est alors exilé, il ne verra la peau neuve de sa muse de pierre qu’à son retour à Paris en 1871.

