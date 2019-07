Où est Steve ? Une question toujours sans réponse un mois après sa disparition à Nantes...

@Yakaa

L’eau de la Loire ce n’est pas de l’eau du robinet, elle n’est pas transparente. Un corps remonte quand il fermente s’il n’est pas accroché au fond.

S’il y a des prises d’eau en aval, il y a des chances.

J’ai vu une noyée dans une prise d’eau à 30km d’oú elle était tombé à l’eau.

Dans une piscine on retrouve, dans un fleuve c’est moins sûr.

J’aurais été responsable des flics, les flics auraient été voir le DJ fautif, 4 flics au max et certainement pas équipé comme des robocops avec des grenades.

Des fêtes ça toujours existé avec parfois des excès, on a jamais employé des grenades et foutu des gens à la baille pour arrêter la musique.

Là les flics étaient équipés pour de la confrontation, non du maintien de l’ordre et encore moins faire taire la musique