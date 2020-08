Questions d’Histoire : comment les révoltes de 1358 furent-elles écrasées ?

Comment Le Pouvoir écrase les désirs de changement... dans la France de 1358...

On pourra visionner la vidéo suivante afin de mieux cerner les causes de la Guerre de Cent ans.

La Guerre de Cent ans (1337-1453) est l’un des épisodes les plus connus de l’époque médiévale. Opposant la France et l’Angleterre, il est marqué par de nombreux évènements marquants, d’Azincourt à Jeanne d’Arc. Cette guerre est déclarée sur la base d’une revendication dynastique. Mais en réalité, les origines de ce conflit sont bien plus profondes. Demandons-nous donc quelles sont les causes de cette Guerre de Cent ans.