"Sales Juifs !" Les militants de Génération Identitaire conspués lors de la manifestation interdite "Justice pour Adama"

Avec un tel spectacle les marchands de pop-corn et de Curly vont retrouver le sourire...

J’ai souvenir d’un confinement où entre quatre murs la rage se faisait bruyante et furieuse...les "responsables mais pas coupables" allaient rendre des comptes, c’était promis...c’était le postillon viral qui allait faire déborder la cuve du ressentiment...

Finalement la fine équipe payée pour veiller sur la santé des français (je ne rappelle pas le casting) peut respirer sans l’assistance du respirateur des échappatoires foireuses genre "on ne savait pas"...

Les covidés (ou pas) ont clamsé sans souffler un "I can’t breathe" final, il n’y avait que le bruit du respirateur...s’il y en avait un...les autorités "compétentes", elles, ne brassaient que du vent, elles ne manquent pas d’air, se disait-on, mais elles vont payer l’addition...

Mais...un ange est passé...ou plutôt un Black Floyd passé de vie à trépas sous la génuflexion d’un flic...le gobelet de petit noir était servi, il manquait les touillettes pour faire monter la mayonnaise partie de Minneapolis pour se répandre de façon épidémique et épidermique dans les rues et les médias aux ordres, et comme pour toutes les modes amères loques la France s’est montrée réceptive avec la déclinaison Traoré, cadavre de placard exhumé et dépoussiéré par l’air du temps...

Perso je n’aurais pas été étonné d’un petit attentat pour célébrer le déconfinement, histoire de remettre la mosquée au milieu du village de nos préoccupations et oublier les rancœurs tenaces...que nenni...il y eut les escarmouches femelles-mâles post-confinement, les tensions entre paranoïaques masqués et irresponsables démasqués...c’était avant la grosse Bertha noirs contre blancs avec la flicaille au milieu pour le plein de variations et d’oppositions, sans oublier la contribution du premier plouc de France, Castaner-de-la-guerre qui apaise en confondant extincteur et burette d’huile...ça s’étripe dans tous les coins, ça s’agenouille, ça lèche les pompes, ça déboulonne les statues, ça obtempère au réflexe conditionné de la repentance...à ce propos il ne manque qu’une nuance de chouiffe et le tableau est complet...

Ah pardon ! c’est fait...quelques cordes vocales impies ont commis l’irréparable, Crif, Lica et autres Uejf vont pousser à pleins poumons la ritournelle de la pleurniche sur les cendres fumantes d’une France qui jadis savait mener le tempo sans avoir à composer avec des solistes communautaires dont les vocalises emplissent aujourd’hui tout l’espace sonore et visuel...

Pendant la baston, la fine équipe respire...la mère Buzyn, par exemple, va sillonner les médias aux ordres pour sa campagne municipale, la conscience aphone, l’oraison funèbre de ses lèvres mortes limaces pour le malheureux Floyd et le silence aux morts du covid (ou pas) pour lesquels le dernier soupir n’a pas été diffusé en mondiovision...