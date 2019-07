Un pillage français, épisode 2 : Les autoroutes, cette grosse arnaque...

@Zip_N

Vous nous dites ; "... car si les aéroports publiques sont vendu pour un manque de bénéfice,.. ".

Les aéroports ne sont pas vendus par manque de bénéfice, mais, au contraire, parce qu’ils sont bénéficiaires (tout comme les autoroutes à l’époque de leur privatisation). S’ils étaient déficitaires, personne ne parlerait de les privatiser.

Ils sont vendus pour faire un cadeau aux mandants de Macron et parce que l’État n’a plus de sous et qu’il faut compenser les cadeaux fiscaux fait aux très riches par Macron.