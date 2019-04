Violences policières : la vie d’après des Gilets jaunes éborgnés

Ça se passe en France... et c'est profondément révoltant.

Je pense sincèrement que notre si beau pays devrait être renommé, tant qu'il ne sera pas libéré : la Bananiérie.

Si émouvant, si triste et révoltant...

Alexandre : « la troisième je l'ai pris dans la tête ! J'ai mon oeil dans ma main, quoi... »

Vanessa : « quand je me suis vue la première fois dans un miroir, j'ai pleuré, pleuré, pleuré, je me suis dit : qu'est-ce que tu vas devenir ? J'avais le visage complètement déformé, qui ressemblait à rien... et je me suis dit : comment tu vas vivre comme ça ? Je pensais pas qu'on pourrait me réparer correctement... mais ça a été atroce ; j'ai passé une semaine à me demander s'il ne fallait pas que je disparaisse... »