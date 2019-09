Yann Moix : son frère Alexandre rétablit la vérité ("il a été mon bourreau")

Habituellement je m’efforce de rester le plus près possible du cartésien et factuel dans mes commentaires et j’évite de donner un avis, on laisse ça aux cons les avis.

Pour une fois je vais sortir de ce principe.

Yan Moix ne m’intéresse pas du tout parce que je trouve qu’il a une gueule de faux cul, je ne pourrai pas lui faire confiance.

Oui c’est irrationnel, j’avais prévenu. Je n’ai pas de télé donc il m’est facile d’éviter de le voir. Je ne peux même pas débattre de ses avis ou idées, je les zappe.

Pas trop rationnelle l’emphatie mais utile, dans le cas de Moix ça permet d’éviter de perdre du temps avec le personnage.

Est ce un avis ou une explication pour éviter de perdre son temps avec des Moix. Si c’est un avis c’était ma minute con. Je ne peux même pas parler en mal de Moix, je le zappe, je ne sais même pas ce qu’il pense.

C’était ma minute irrationnelle et éventuellement conne.

Après plus de 60 ans d’expérience, l’empathie m’a rarement trompé, tout bénéfice au niveau relationnel.