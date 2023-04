Manifestation, ce samedi après-midi, devant le Palais de Tokyo, à Paris, pour protester contre une œuvre controversée de Myriam Cahn. Mike Borowski est là pour interviewer les manifestants.

Dans cette première vidéo intervient l'organisatrice de la manifestation, Ubah Waberi, à la tête de l'Association de Défense des Élèves et Étudiants (ADEE). Ce que l'on oublie de nous dire, c'est que cette association est une émanation du parti de Florian Philippot, les Patriotes. D'ailleurs, Ubah Waberi est membre de l’organe de direction des Patriotes (comme on le voit sur cette page).

Ubah Waberi association ADEE « Nous sommes outrés avec ce qui se passe avec nos impôts. Laissez les enfants tranquilles. Nous voulons l’instruction pour nos enfants, et pas l’enseignement de pédo-pornogeaphie et le genre. On en a assez » pic.twitter.com/6pVwj9bi5Q — MIKE BOROWSKI (@BOROWSKIMIKE) April 22, 2023

Que nous dit Ubah Waberi ? Que l'exposition qu'elle dénonce enseigne aux enfants ce qu'est la pédo-pornographie... On croit rêver. En effet, après que la justice a décidé que la toile resterait bien accrochée, en dépit des protestations de l'extrême droite, la juge des référés, Sylvie Vidal, a énuméré les nombreuses mesures prises par le Palais de Tokyo pour accompagner la présentation du tableau : « exposer cette œuvre dans une salle séparée avec d’autres œuvres susceptibles de choquer le public », « placer à l’entrée de cette salle un panneau d’avertissement », « assurer la présence de médiateurs à disposition du public et sensibiliser les agents du musée ». « Par ailleurs, le Palais de Tokyo n’organise pas de visite de l’exposition pour les lycéens ou les collégiens et déconseille aux enseignants cette visite en leur adressant un courriel type », assure la juge, pour une exposition n’ayant d’ailleurs reçu aucune plainte particulière de ses 40.000 visiteurs. Ubah Waberi ment donc éhontément et pratique la désinformation.

Dans cette deuxième vidéo, un des manifestants sort son briquet et brûle une affiche représentant l'œuvre. Qui aurait pu imaginer qu'en 2023, en France, des obscurantistes pratiqueraient un autodafé à l'entrée d'un musée ? L'homme nous dit qu'il ne veut pas que la France devienne "pédo-land"... ce qui laisse penser qu'il ne comprend rien au sens de l'œuvre de Myriam Cahn. Cette dernière dénonce les crimes de guerre, dans le contexte de la guerre en Ukraine, et représente le viol pratiqué par des soldats russes tout-puissants sur les populations civiles, qu'il s'agisse d'ailleurs d'adultes ou d'enfants. Les fellations forcées, cela fait partie des armes de guerre et c'est cela que dénonce l'artiste. Il faut être un brin demeuré pour y voir une apologie de la pédophilie.

Les manifestants brûlent ? la représentation du tableau jugé « pedo-pornographique » exposé au Palais de Tokyo. pic.twitter.com/3THQbJcr3j — MIKE BOROWSKI (@BOROWSKIMIKE) April 22, 2023

Mais passons à la troisième vidéo, qui va finir de nous convaincre que ces manifestants sont complètement à côté de la plaque. Sur plusieurs des pancartes brandies, on lit ceci : "Un enfant n'est jamais consentant." Très bien. Mais quel rapport avec l'œuvre de Myriam Cahn ? Son tableau ne représente pas un pédophile avec un enfant soi-disant consentant... mais un soldat qui viole une victime civile démunie et affaiblie par la guerre.

Les manifestants face au Palais de Tokyo scandent « pour nos enfants l’instruction pas la fellation », « un enfant n’est jamais consentant » pic.twitter.com/nIh9KI6Ado — MIKE BOROWSKI (@BOROWSKIMIKE) April 22, 2023

On peut regretter une grande confusion mentale chez ces militants philippotistes qui mélangent tout : un travail artistique contre la guerre, la théorie du genre, les vaccins, et un incident qui aurait eu lieu dans un établissement scolaire, avec une infirmière de l'Éducation nationale qui aurait tenu des propos sexuels inappropriés devant des enfants de CM2. Les deux associations à l'origine de cette dénonciation étant les Mamans Louves et SOS Éducation. La première dissimule habilement une idéologie complotiste anti-vax et anti-masque, la seconde est proche de l'extrême droite.

Dans cette dernière vidéo, Nora Ouazani-Renout, présidente de l'association Contre-Attack, laisse entendre que le tableau de Myriam Cahn serait une occasion de rire de la pédophilie... propos encore une fois lunaire. Son association entretient des relations avec diverses organisations complotistes et antivax. Rien de très surprenant.