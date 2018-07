"Shoah" de Claude Lanzmann

Shoah est un film documentaire français sur l'extermination des Juifs par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par Claude Lanzmann, décédé le 5 juillet 2018, le film, qui dure près de dix heures, est sorti en 1985. Tourné dans les années 1976-1981, il est composé d'entrevues de témoins de la Shoah et de prises de vues faites sur les lieux du génocide.

Durant dix campagnes de tournage, le cinéaste a méthodiquement suivi les traces de l'infamie, identifiant les lieux du génocide et écoutant des survivants et des témoins. "Shoah" traite uniquement des camps d'extermination en Pologne : Chelmno, Treblinka et Auschwitz-Birkenau. Il raconte aussi le processus d'élimination du ghetto de Varsovie.

Claude Lanzmann a parfois été contraint d'utiliser un faux nom, des faux papiers et une caméra cachée pour interroger d'anciens nazis : "Shoah est, à beaucoup d'égards, une investigation policière, et même un western dans certaines parties", disait celui qui est notamment parti à la recherche, en Israël, d’un coiffeur qui coupait les cheveux des femmes avant qu’elles entrent dans les chambres à gaz.

"Shoah" est un travail unique dans l’histoire du journalisme comme du cinéma. De 1976 à 1981, Claude Lanzmann a accumulé plus de 350 heures d’images, tournées dans 14 pays différents. Face au travail titanesque de montage, "Shoah" sortira ensuite en 1985.

Tags : Cinéma Histoire Journalisme Pologne Antisémitisme