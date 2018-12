Passe-moi les jumelles : magnifiques rencontres avec des artisans-artistes passionnés

Dans cette émission de la RTS nous ne sommes pas à l'abri de faire des rencontres pour le moins magnifiques, hors du temps, avec des artisans-artistes passionnés, amoureux de leur art. Dans une ambiance contemplative parsemée de confidences étonnantes, nous nous retrouvons complètement immergés dans la passion créatrice de ces artisans uniques et attachants.

Au sommaire :

« Le coutelier aux doigts d’or » ou l’univers d’un coutelier d’art

La céramique comme à l’époque des Gaulois et des Romains

"Au son du chaudron" ou le savoir-faire d'un des derniers chaudronniers

Une rencontre de bûcherons et forgerons passionnés : "De bois et d'acier"

« Au-delà du geste » ou l’art de restaurer le bois avec les outils d’autrefois

Vidéo ajoutée le 5 janvier 2018 sur la chaîne Passe-moi les jumelles - durée 26:26

Charles Roulin est coutelier d’art. A l'aide d'une fraise de dentiste, il sculpte dans les lames en acier de ses couteaux de minuscules scénettes de nature et d’animaux qui foisonnent de détails et de vie. Chaque pièce est unique et lui demande un à deux mois de travail. Ce Genevois connu dans le monde entier, vend ses couteaux en chine, en Russie, en France, aux usa, etc. Ce reportage suit la fabrication d’un couteau et retrace le parcours d'une vie foisonnante, son amour de la nature, sa passion pour la pêche, l'un des déclencheurs de son activité de coutelier d’art . Passe-moi les jumelles du 17 11 2017, une émission de la Radio Télévision Suisse. « Le coutelier aux doigts d’or » un reportage de Blaise Piguet Image : Walter Hug

Son : Beat Lambert

Montage : Corine Dubuis

Illustration Sonore : Gabriela Ackermann

Mixage : Pierre Bader

Etalonnage : Podwika, Nadine Lieux de tournage : Lully (GE), Noville (vd) Site Internet http://www.coutelier-roulin.com/ Passe-moi les jumelles : Youtube : https://youtube.com/passemoilesjumelles Site : http://rts.ch/play/tv/emission/passe-... FaceBook : https://facebook.com/passemoilesjumelles

La céramique comme à l’époque des Gaulois et des Romains

Vidéo ajoutée le 16 novembre 2018 sur la chaîne Passe-moi les jumelles - durée 25:31

Dans le petit village de Cuarny, en dessus d'Yverdon, Pierre-Alain Capt fabrique de la céramique comme à l’époque des Gaulois et des Romains. Il va chercher de l’argile, tourne ses pièces et les cuit au feu de bois. L’autodidacte est souvent appelé par des musées pour partager ses connaissances techniques et faire des animations sur des lieux historiques partout en Europe. Passe-moi les jumelles du 12.10. 2018, une émission de la Radio Télévision Suisse. Un reportage de Béatrice Mohr. Image : Eliane Ruckstuhl

Son : Benedetto Garro

Montage : Emmanuelle Eraers

Illustration sonore : Gabriela Ackermann

Mixage : Fanny Lelong

Etalonnage : Anne-Laure Sacher Lieux de tournage :

Cuarny (VD/CH)

Bourgogne, Alésia (Bourgogne, France)

"Au son du chaudron" ou le savoir-faire d'un des derniers chaudronniers

Vidéo ajoutée le 7 décembre 2018 sur la chaîne Passe-moi les jumelles - durée 26:07

Il sera bientôt le dernier chaudronnier de Suisse romande... Cinquante ans de dur labeur et quelques milliards de coup de marteau plus tard, Pierre Turrian laisse un héritage dont il peut être fier. Dans son atelier de Château-d’Oex, il a en effet fabriqué et réparé des centaines de chaudrons, façonné des sonnailles qui font la fierté de la région. Portrait d’un homme fort de caractère, à la volonté hors norme, qui a construit sa vie à la force du poignet. Passe-moi les jumelles du 2 novembre 2018, une émission de la Radio Télévision Suisse. "Au son du chaudron", un reportage de Dominique Clément Caméra : Christian Jaquenod, Patrick Mounoud

Son : Patrick Blache

Montage : Didier Sergent

Illustration sonore : Stéphane Kirscher

Etalonnage : Stéphane Friedli

Mixage : Fanny Lelong Lieux de tournage :

Château-d’Oex Avec la participation de :

Michel Tille

Gaston Rosat

Emma et Julien Turrian

Guillaume Mercier

Bernard Henchoz

Rolf Steiner

Philippe Neagele Remerciements :

Famille Tille

Sébastien Pilloud

Paul-François Mermod

Une rencontre de bûcherons et forgerons passionnés : "De bois et d'acier"

Vidéo ajoutée le 6 mai 2016 sur la chaîne Passe-moi les jumelles - durée 26:16

Dans la famille Gertsch qui vit à Malleray-Bévilard dans le Jura bernois, on partage la même passion pour la forêt et le bois de générations en générations. Alors lorsque Serge Turberg, forgeron-taillandier et ami leur propose de leur confectionner des haches artisanales et de bûcheronner à l’ancienne… Ça va schlager !



"De bois et d'acier", un reportage de Pascal Magnin

Passe-moi les jumelles du 4 mars 2016, une émission de la Radio Télévision Suisse. Image : Walter Hug

Son : Emilie Spierer

Montage : Valérie Wacker

Etalonnage : Olivia Nicole

Illustration musicale : Ariane De Montmollin

Mixage : Pierre Bader

« Au-delà du geste » ou l’art de restaurer le bois avec les outils d’autrefois

Vidéo ajoutée le 9 février 2018 sur la chaîne Passe-moi les jumelles - durée 26:07

En tentant de refaire le geste avec l’outil d’autrefois, le valaisan Claude Veuillet est devenu expert international en matière de restauration du bois. De la Cathédrale de Lausanne au Château de Chillon il dispense son savoir-faire, mais c’est chez lui que nous le rencontrons. Perdu au fond des bois, maison autarcique, flute de sa collection et lutins imaginaires font de lui l’homme, le poète, le sage qui va : au-delà du geste. Passe-moi les jumelles du 29 09 2017, une émission de la Radio Télévision Suisse. « Au-delà du geste » un reportage de Manuella Maury Image : Catherine Schwyzer

Son : Raphaël Crohas

Montage : Didier Sergent

Illustration sonore : Gabriela Ackermann

Mixage : Fanny Lelong

Etalonnage : Anne-Laure Sacher

