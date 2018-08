Christophe Barbier : "Il faut frapper Kaaris et Booba au portefeuille"

Qu’attendre de plus de la part de personnes dont le fond de commerce est : Kalash, pute, drogue, gang, violence.

Voila les sujets prédominant de leurs chansons. Voila à quoi ces mecs qui ont au passage quasiment 30 ans d’écart avec leurs publics, abreuve la jeunesse française. Ce fait divers n’est que la conséquence de toute cette machinerie musicale qui ne fait que l’apologie de nos instincts les plus primaires et qui entraine tout nos jeunes a sublimer la médiocrité. Et oui les rappeurs ne font pas que du clash virtuel et cette jeunesse qu’ils influencent a avoir la même attitude qu’eux fait aussi beaucoup de dégâts dans nos rues.

Quand on pense que les héros de cette jeunesse sont des gens comme eux ou des Tony Montana : Un mec qui a fait du fric en vendant de la drogue et qui fini par buter son meilleur ami , fait buter sa sœur et fini cribler de balles totalement cocainé, il ne faut pas s’étonner qu’il y ai plus de 3000 agressions par jour en France. Si ils veulent que la jeunesse arrête de se comporter comme des sociopathes et bien commençons a leurs donner du contenu qui les élèves un peu plus.

Le monde ira mieux quand la jeunesse remplacera sur ses t shirts les Booba et consorts par Labbe pierre, Aristote ect.

Pour ce qui est de ces deux pitres : Prison , Amende et sanction auprès des radios, télévisions et chaines Youtube. Mais en vérité ils n’auront rien de tout ça hormis une amende et un bon gros coup de pub.