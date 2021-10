Ce que dit Zemmour sur ceux qui manifestent contre le pass-sanitaire : ils ont raison car c’est un moyen de controler les gens

@Mao-Tsé-Toung qui demande : qu’auriez vous répondu à sa place ?

Rien !

Il est peut-être venu le temps, pour les gens, de ne plus écouter personne, et surtout tous ces bateleurs qui surgissent tous les 5 ans dans la grand-messe de l’élection d’un nouveau messie élyséen.

Car en guise de messie, les naïfs finissent par s’apercevoir qu’ils ont encore voté pour l’antéchrist : c’est le principe de la démocratie et de son suffrage universel qui ne sont qu’une illusion.

Et malgré des décénnies de démagogie et de trahisons, les « naïfs » continuent d’alimenter ce système qui les abruti et, même, en redemandent.

La clef de tous les malheurs des peuples, c’est leur stupidité. Toutes les explications politiques ou économiques ne sont que des ornements littéraires autour de cette stupidité foncière, à peu près incurable et qui ne s’est pas sensiblement amendée depuis les temps historiques.

Néanmoins, peut-être qu’un jour, une majorité comprendra la supercherie démocratique et reviendra à quelque chose de plus simple et de plus sain.

