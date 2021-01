Covid 19, les technologies vaccinales à la loupe par Christian Vélot, généticien moléculaire ...

@BA

Depuis 1924 on emploie avec succès le R0 ou le R effectif pour modéliser une épidémie.

C’est précis, c’est un très bon indicateur.

Le problème de cet indicateur c’est qu’il ne touche que la raison et peu l’émotionnel, il intéresse donc peu les médias qui font leur beurre avec l’émotionnel et la plupart des dirigeants qui se servent de l’émotionnel pour imposer des choses qui sans l’émotionnel ne passeraient pas.

Il y a le site qualitiso.com sa spécialité c’est le risque médical et ce bien avant l’épisode covid, il y a les différentes courbes dont celle du R0 on peux voir qu’on est pas trop mal aux environs de 1.

Pour l’instant rien n’indique une troisième vague.

Quand ça approche 1,3-1,5 il faut faire attention et réagir.

La vie est beaucoup plus cool dans les pays qui ont fait à l’ancienne en faisant plus confiance au R0 qu’aux humeurs des médias.