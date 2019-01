Gilets jaunes avec Jacques Sapir, Olivier Berruyer et Olivier Delamarche

@pegase

oui Sapir parle cash, et il va droit au but : que va-t-il se passer si les violences policières se renforcent et provoquent des morts ? (noter qu’il y a déjà eu qq morts mais de nature plutôt accidentelle même si la police est parfois impliquée)

je trouve que Jacques a tout à fait raison de dire que la démission de Macron permettrait déjà de faire baisser considérablement la tension, ce serait une pause salutaire où tout le monde pourrait reprendre ses esprits et y voir plus clair

là dessus Berruyer joue un peu les rabat-joie en insinuant que ça ne résoudrait rien, bah si ! apaiser les esprits c’est déjà très important, aussi on ne voit pas très bien quel président pourrait être plus catastrophique que Macron actuel pour gérer la crise