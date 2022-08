Guerre en Ukraine - L’UE et Macron nous entraînent vers un suicide collectif

Si les dirigeants payaient le prix de leur décision, en gros s’ils étaient responsables, le système serait réellement démocratique (oui, il n’y aurait plus de dirigeants nulle part).

Le principe de l’élitisme et du système pyramidal, c’est justement que ceux qui prennent toutes les décisions ne les subissent jamais. C’est pour cela qu’on peut être très heureux en tant que dirigeant si on est un parfait psychopathe. Mais si on a un tout petit peu d’empathie, alors les décisions à prendre (parfois inévitablement difficiles) vous donnent plutôt envie de vous suicider.



Donc oui, nous sommes dirigés par des psychopathes et ils n’ont jamais pris autant de plaisir qu’aujourd’hui à envoyer tout le monde à l’abattoir, ils doivent faire la fête tous les jours et retrouver une deuxième jeunesse.



Dans un système pyramidal, il n’y a aucun responsable : les élites sont parfaitement irresponsables et le peuple obéit sans jamais sourciller de peur de perdre son emploi. C’est le parfait système pour produire les plus grandes catastrophes et l’"humanité" n’a connu que ce système. En même temps, tant que les gens ont tendance à se rabaisser (larbins) et à estimer que d’autres sont certainement plus compétents qu’eux, pourquoi les psychopathes n’en profiteraient pas ?