ISRAËL MET (aussi) EN DANGER LES JUIFS : les conséquences d’une politique dévastatrice...

"Sylvain CYPEL est journaliste, ancien directeur de la rédaction de Courrier international. Il a couvert la seconde Intifada en 2001-2003 et a également été correspondant du Monde aux États-Unis de 2007 à 2013. Il est l'auteur de « L'État d'Israël contre les Juifs » (La Découverte, 2024). Dans cette interview par Olivier Berruyer pour Élucid, Sylvain Cypel nous aide à cerner la mentalité profonde d'Israël, qui a évolué jusqu'à devenir un état d'apartheid, ouvertement raciste, et responsable de crimes contre l'humanité. Il démontre comment l'endoctrinement a déformé leur vision du réel, comment l'histoire est détournée, abîmée et oubliée. La terrible riposte d'Israël conduit de plus en plus à mettre en danger les juifs, et une grande partie d'entre eux ne se retrouvent pas cette politique, qui très injustement, risque de se retourner contre eux."

Tags : Israël Palestine