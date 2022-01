Israël. Omicron : moment charnière de la pandémie ?

@sls0

J’écris la même chose que ce prof depuis le début de la pandémie et je n’ai aucune expertise en la matière. En fait, il m’a fallut deux jours de réflexion et quelques recherches sur internet pour comprendre.

Cela veut dire que toute cette histoire de pandémie est une fantastique escroquerie où la santé publique a servi des intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général.

Par contre, l’adage comme quoi il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis est quelque peu imbécile en elle même, car non, les imbéciles peuvent changer d’avis et les intelligents rester dogmatique.

La différence, c’est ce qu’on appelle l’honnêteté intellectuelle, autrement dit, ce sont les honnêtes gens qui changent d’avis, qu’ils soient ou non "imbécile". Les malhonnêtes ne changent pas d’avis, mais de vestes en fonction de leur intérêts personnel et non de l’intérêt général qui lui doit s’appuyer sur la réalité et non sur l’imaginaire, car ce dernier défend d’abord l’intérêt particulier.

Du bon sens qui découle directement de la logique des relations de causalité...