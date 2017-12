Jacques Testart, Le transhumanisme contre l’humanité

Cet homme a inventé des choses vraiment horribles et totalement inutiles, comme le rappelle le texte accompagnant la vidéo. Pourquoi vouloir congeler un embryon humain ? Pourquoi vouloir faire d’une vache une mère porteuse (d’un veau mais pourquoi pas un jour aussi d’un humain ?) Pourquoi vouloir faire un "bébé éprouvette" ?? Ah, c’est pour "faire avancer la science", comme on dit ! Et puis, quel égoïsme peut pousser une femme qui ne peut pas avoir d’enfant naturellement avec son corps à en avoir par des moyens aussi sinistres (parfois au bout de 5 ou 6 tentatives artificielles ratées) alors que tant d’enfants orphelins sont déjà dans le monde et attendent une maman. Ah, mais oui, c’est pour que l’enfant soit "la chair de sa chair à elle", comme on dit. Il faudrait vraiment s’interroger sur cette pulsion étrange et cette manière de voir un petit humain comme une extension de son propre corps. Faire progresser la science pour satisfaire des pulsions douteuses, voilà où nous en sommes... C’est vrai que ce chercheur est bien placé pour nous éclairer sur les dangers du transhumanisme (sans ironie).